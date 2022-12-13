Петербуржцам напомнили об акции "Ёлки, палки и щепа"

За 8 лет проведения акции её организаторы успели переработать несколько десятков тыс. новогодних деревьев.

А городе на Неве продолжается акция по переработки живых новогодних деревьев "Ёлки, палки и щепа". О том, как правильно подготовить ёлку к сдаче на корм животным, телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал координатор акции Тимур Гараев.

Акция "Ёлки, палки и щепа" впервые прошла в 2015 году. За 8 лет было переработано несколко десятков тысяч новгодних деревьев. Для передачи ёлки на переаботку необходимо привезти её в пункт приёма. Как отметил Гараев, предварительно важно провести внимательный осмотр дерева, чтобы не оставить на нём детали от праздничных украшений. Кроме того, ель необходимо будет распаковать, если её доставили в скотче или простыне.

После переработки еловые ветки передадут в фермерские хозяйства фермерам на корм и на подстилку для животных.

Напомним, что акция стартовала одновременно в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Pxhere