Петербуржцам напомнили об акции "Ёлки, палки и щепа"

А городе на Неве продолжается акция по переработки живых новогодних деревьев "Ёлки, палки и щепа". О том, как правильно подготовить ёлку к сдаче на корм животным, телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал координатор акции Тимур Гараев.
Акция "Ёлки, палки и щепа" впервые прошла в 2015 году. За 8 лет было переработано несколко десятков тысяч новгодних деревьев. Для передачи ёлки на переаботку необходимо привезти её в пункт приёма. Как отметил Гараев, предварительно важно провести внимательный осмотр дерева, чтобы не оставить на нём детали от праздничных украшений. Кроме того, ель необходимо будет распаковать, если её доставили в скотче или простыне.
После переработки еловые ветки передадут в фермерские хозяйства фермерам на корм и на подстилку для животных.
Напомним, что акция стартовала одновременно в Петербурге и Ленобласти.
Фото: Pxhere
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