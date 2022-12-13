В Петербурге и Ленобласти открылись пункты приема отслуживших елок

Деревья и хвою измельчают и передают в конюшни и приюты для животных.

В Петербурге открылись пункты приема елок. Акция "Ёлки, палки и щепа" по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев проходит в городе не Неве до 29 января. Об этом сообщили в tg-канале Пушкинского района.

Деревья и хвою измельчают и передают в конюшни и приюты для животных. Из них делают подстилку и подкормку.

В Петербурге и Ленобласти открыто 64 таких пункта. В Ленобласти хвою можно сдать в Гатчине, Коммунаре, Сиверском, Сосновом Бору, в стационарные пункты у "Меги Парнас" и в Киришах. Точные адреса можно посмотреть здесь.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге на Ростральных колоннах на Рождество горели огни.

Фото: ВКонтакте / Ёлки, палки и щепа, сбор и переработка хвойных