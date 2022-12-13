В Петербурге на Ростральных колоннах на Рождество горели огни

Они светились с 20:00 до 22:00.

На стрелке Васильевского острова ночью зажгли огни на Ростральных колоннах в честь Рождества. Они светились с 20:00 до 22:00.

На Васильевском острове сегодня ярко сияли Ростральные колонны, это было необычное и красивое зрелище. Светящиеся деревья и красочные дорожки из шаров приглашали подойти к чудесной елочке. Прогулка получилась сказочно-морозной. Очевидцы

Также в Петербурге рождественский праздник провели в музее "Россия – моя история". Там состоялся концерт.

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Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург (Алексей Захаров)