В Петербурге на Ростральных колоннах на Рождество горели огни

На стрелке Васильевского острова ночью зажгли огни на Ростральных колоннах в честь Рождества. Они светились с 20:00 до 22:00.
На Васильевском острове сегодня ярко сияли Ростральные колонны, это было необычное и красивое зрелище. Светящиеся деревья и красочные дорожки из шаров приглашали подойти к чудесной елочке. Прогулка получилась сказочно-морозной.
Очевидцы
Также в Петербурге рождественский праздник провели в музее "Россия – моя история". Там состоялся концерт.
Ранее на Piter.tv: синоптик Юрий Куткевич рассказал, какой будет температура воздуха на Крещение.
Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург (Алексей Захаров)
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