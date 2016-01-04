Утерянную картину Рубенса нашли спустя 400 лет

В шотландском музее обнаружили картину фламандского художника Питера Пауля Рубенса, которую считали утерянной на протяжении четырех веков.
Как стало известно, произведение классика нашел британский журналист и искусствовед Брендор Гросвенор. Картина была в коллекции Дома-музея Поллока в городе Глазго.
Ранее произведение считали копией портрета герцога Букингема Джорджа Вильерса, который Рубенс написал в XVII веке. Однако исследование показало, что это и есть подлинник. Открытие помогли сделать фирменные приемы художника, обнаруженные под слоями грязи и краски.
Подлинность произведения была подтверждена экспертами музея "Дом Рубенса" из Бельгии. Предположительно, картину оценивают в десятки миллионов фунтов.
Фото: nearyou.ru