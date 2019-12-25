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За стрельбу в Петербурге водитель Infinity может отделаться штрафом
Сегодня, 21:50
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nadezhda_sib

За стрельбу в Петербурге водитель Infinity может отделаться штрафом

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Выстрел был совершен в воздух.

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в совершении хулиганских действий. Мужчина открыл стрельбу в Адмиралтейском районе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Инцидент произошел 2 января 2020 года на улице Ефимова. Водитель "Инфинити" выстрелил в воздух патроном холостого действия. Тем самым он нарушил общественный порядок. 

Уголовное дело в отношении хулигана поступило с ходатайством следствия о прекращении дела и назначением меры в виде штрафа. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" взыскал с фаната более 680 тысяч рублей. 

Фото: pixels

Теги: стрельба, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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