За стрельбу в Петербурге водитель Infinity может отделаться штрафом

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в совершении хулиганских действий. Мужчина открыл стрельбу в Адмиралтейском районе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Инцидент произошел 2 января 2020 года на улице Ефимова. Водитель "Инфинити" выстрелил в воздух патроном холостого действия. Тем самым он нарушил общественный порядок.
Уголовное дело в отношении хулигана поступило с ходатайством следствия о прекращении дела и назначением меры в виде штрафа.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" взыскал с фаната более 680 тысяч рублей.
Фото: pixels
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