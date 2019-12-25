"Зенит" взыскал с фаната более 680 тысяч рублей

Его оштрафовали за выбег на поле в матче плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает агентство "ТАСС", "Зенит" взыскал с фаната команды более 680 тысяч рублей за то, что тот выбежал на поле во время матча 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

Инцидент произошел 21 февраля 2019 года. "Зенит" одержал победу над турецким клубом со счетом 3:1. На 61-й минуте игры на поле выбежал болельщик сине-бело-голубых. За это клуб был оштрафован УЕФА на 10 тысяч евро. Болельщика суд Санк-Петербурга отстранил от посещения спортивных мероприятий на полгода.

Решением Боровичского районного суда Новгородской области нарушитель обязан выплатить клубу компенсацию в размере 687 706 рублей, а также государственную пошлину в 10 041 рубль.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, что клуб будет штрафовать футболистов за нарушение карантина.

Фото: landscrona.ru