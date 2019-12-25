Сергей Семак рассказал о том, что "Зенит" будет наказывать футболистов за нарушение карантина

Все игроки должны находиться дома и не покидать его без серьезных на то оснований.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, какие правила должны соблюдать футболисты во время карантина, связанного с эпидемией коронавируса.

"Все игроки с понимаем относятся к этой ситуации. Они должны находиться дома и не покидать его без серьезных на то оснований. Понимаем, что им нужно как-то питаться, ходить в аптеки. Все остальное мы запретили. За любое нарушение будут санкции. Это требование руководства при составлении контракта. Нарушения несут за собой очень серьезные наказания" - сказал Семак в интервью порталу "Чемпионат.com".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса сезон в Российской премьер-лиге был приостановлен до 10 апреля. "Зенит" отменил все тренировочные занятия до 22 апреля. Сегодня, 19 марта, по итогам медицинских тестов стало известно, что в клубе никто не болен коронавирусом.

Ранее Сергей Семак рассказал о планах "Зенита" на время паузы в чемпионате.

Фото: VK / @zenit