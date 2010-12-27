Дебошир из городского троллейбуса избежал реального наказания

Мужчина распылил в салоне перцовый баллончик, обматерил пассажиров, а потом использовал огнетушитель и газовый пистолет.

19 марта суд Красносельского района Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, который в конце прошлого года устроил дебош в троллейбусе в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, мужчина зашел в салон общественного транспорта на проспекте Стачек. Проехав несколько станций, подсудимый продолжал игнорировать кондуктора, который требовал оплату за проезд. На очередное замечание, неуравновешенный пассажир достал из кармана перцовый баллончик "Шок" и распылил его в салоне. Задыхаясь и кашляя, другим петербуржцам пришлось экстренно покинуть троллейбус.

Стоит отметить, что слезоточивый газ оказался только началом его фееричного представления. Как только движение восстановилось, злоумышленник снова зашел в салон и начал требовать у пассажиров деньги на оплату своего проезда. Из-за действий петербуржца троллейбус пришлось снова остановить.

Продолжая реализацию преступного умысла, сорвал оборудованный в салоне порошковый огнетушитель, вышел из салона троллейбуса и, находясь непосредственно у открытых дверей остановленного троллейбуса, в присутствии граждан распылил содержимое огнетушителя в виде химического порошка Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Но и на этом "представление" не закончилось. Пьяный нарушитель достал газобаллонный пистолет МР-654К со стальными пульками и выстрелил из него не менее пяти раз.

В суде хулиган вину признал. Его обвинили по статье "Хулиганство" и приговорили к двум годам условно с испытательным сроком 2 года.

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