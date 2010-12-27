На Купчинской улице ночью спасатели тушили пожар в мусоропроводе жилого дома

Во Фрунзенском районе пожарные спасали местных жителей от разгоревшегося пламени в мусоропроводе.

Ночью во Фрунзенском районе горел жилой многоквартирный дом. О сильном запахе гари сообщил местный житель. Мужчина почувствовал едкий дым и вызвал пожарных. Очевидец отметил, что огня видно не было.

Инцидент произошел около двенадцати часов ночи 19 марта по купчинской улице, 4 корпус 1. Прибывшие на место огнеборцы предположили, что причиной экстренной ситуации стало пламя в мусоропроводе. Они оказались правы. Оказалось, что неизвестные бросили в конструкцию горящую пластиковую бутылку. Именно этот материал и вызвал удушающий запах.

Одна из свидетелей события утверждает, что в Северной столице участились подобные случаи. Женщина заявила, что в доме, котором она живет, злоумышленники уже около десяти раз поджигали предметы и кидали их в мусоропровод. Все случаи зафиксированы за последний месяц.

Петербуржцы отмечают, что до сих пор в здании ощущается запах горелого.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

