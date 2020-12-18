Суд запретил посещать матчи фанатам, которые подрались на трибуне "Газпром Арены"

Четыре человека не смогут посещать спортивные соревнования до двух лет.

В пятницу, 18 декабря, Петроградский районный суд рассмотрел материалы дел об административных правонарушениях в отношении девяти болельщиков матча. Об итогах дела сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Четверых болельщиков задержали от двух до десяти суток, им также запретили посещать спортивные мероприятия от года до двух лет. Фанатов задержали в среду, 16 декабря, после того, как они устроили массовую драку на трибуне "Газпром Арены" во время матча "Зенит" – "Спартак".

В отношении пятерых болельщиков делопроизводство прекратили за отсутствием состава правонарушения. Одному из болельщиков "Спартака" назначили наказание в виде ареста на двое суток и запретили посещать матчи год. Троих фанатов "Зенита" задержали на 7 и 10 суток и запретили посещать матчи до двух лет.

Ранее мы писали, что трех фанатов "Спартака" задержали за плакат на Дворцовой площади.

Видео: YouTube / Panshik Sports