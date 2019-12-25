Трех фанатов "Спартака" задержали за плакат на Дворцовой площади

На баннере было написано "Фанат не преступник".

Накануне в Петербурге задержали трех болельщиков "Спартака". Молодые люди развернули на Дворцовой площади баннер с надписью "Фанат не преступник" и сфотографировались с ним. Об этом сообщает Sport24.

Болельщиков задержали на входе на станцию метро "Гостиный двор". Им грозит административная ответственность за "Нарушение установленного порядка организации митинга".

Москвичи устроили акцию в поддержку заводящего фанатской трибуны "Спартака" Валерия "Амиго" Бевза. Ему на 1,5 года запретили посещать стадионы за оскорбление нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоялся 16 декабря. Сине-бело-голубые победили со счетом 3:1. Во время игры на стадионах произошла потасовка между болельщиками клубов.

Фото: Instagram / supporters_young