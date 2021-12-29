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Устроившая фотосессию полуголой модели у мечети блогерша рассказала об угрозах

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Мария Катанова извинилась за эротичную съемку у мечети в Москве.

Устроившая фотосессию полуголой модели у мечети блогерша рассказала об угрозах. В собственном Instagram-аккаунте Мария Катанова заявила подписчикам о том, что в ее адрес поступают неприятные высказывания после инцидента с Соборной мечетью в Москве.

По словам девушки, она достигла пика профессионального развития в сфере SMM решила расти дальше за счет такого инструмента как PR. Катанова призналась в своей юридической безграмотности, поэтому заметила, что не подозревала о возможной уголовной ответственности за поступок, который совершила. Сейчас ее обвиняют по статье за оскорбление чувства верующих.

Блогер еще раз принесла извинения тем, кого задела откровенная фотосессия.

Полиция начала проверку видео с полуобнаженной девушкой у мечети в Москве.

Фото и видео: Telegram / Mash
 

Теги: блогер, мария катанова, мечеть, москва, соборная мечеть, фотосессия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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