Мария Катанова извинилась за эротичную съемку у мечети в Москве.

Устроившая фотосессию полуголой модели у мечети блогерша рассказала об угрозах. В собственном Instagram-аккаунте Мария Катанова заявила подписчикам о том, что в ее адрес поступают неприятные высказывания после инцидента с Соборной мечетью в Москве.

По словам девушки, она достигла пика профессионального развития в сфере SMM решила расти дальше за счет такого инструмента как PR. Катанова призналась в своей юридической безграмотности, поэтому заметила, что не подозревала о возможной уголовной ответственности за поступок, который совершила. Сейчас ее обвиняют по статье за оскорбление чувства верующих.

Блогер еще раз принесла извинения тем, кого задела откровенная фотосессия.

Полиция начала проверку видео с полуобнаженной девушкой у мечети в Москве.

Фото и видео: Telegram / Mash

