Возбуждено дело за оскорбление чувств верующих.

Полиция начала проверку видео с полуобнаженной девушкой у мечети в Москве. По факту фотосессии около религиозного объекта правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье за оскорбление чувств верующих (части 1 статьи 148 УК РФ). Наказание подразумевает выплату штрафа до 300 тысяч рублей. Альтернативой станет лишение свободы на год. Известно, что инцидент произошел в Москве.

Фигурантка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий. Будут допрошены иные лица, принимавшие участие в съемке. Юлия Иванова, представитель СК РФ по региону

Следователи объяснили, что группа лиц находилась около Выползова переулка. Они проявили неуважение к окружающим их лицам. Фигуранткой дела стала 40-летняя местная жительница. Она в черном нижнем белье, балаклаве и чулках позировала на фоне Соборной мечети.

СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его соучастников.

Фото и видео: Telegram / SHOT

