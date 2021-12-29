СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его соучастников

Материалы дела будут направлены для рассмотрения по существу в суде.

Следователи завершили расследование уголовного дела против экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, а также 11 соучастников. Такое заявление на официальных ресурсах СК РФ сделала представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Специалисты считают, что ОПГ работала в период с 2012 по 2018 года. Подозреваемые похитили у энергетических предприятий "СИБЭКО" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Фигуранты дела могут быть также причастны к нелегальному извлечению дохода в размере более 32,5 млн рублей.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", "мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Ранее все подозреваемые оказались под стражей. СК РФ наложил арест на имущество всех обвиняемых и подконтрольных им фирм. Речь идет об аресте более чем 37 млрд рублей. Материалы дела с доказательной базой будут представлены в судебной инстанции.

Генпрокуратура хочет взыскать с Абызова более 126 миллионов долларов.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

