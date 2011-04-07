Генпрокуратура хочет взыскать с Абызова более 126 миллионов долларов

Предварительное заседание по делу назначено на середину августа.

Генеральная прокуратура хочет взыскать с бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова и Альфа-банка более 126 миллионов долларов в пользу государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.

Предварительное заседание по делу назначено на 12 августа.

Напомним, Абызов находится под арестом уже более двух лет. В отношении него заведено три уголовных дела. По первому его обвиняют в похищении четырех миллиардов рублей, по второму – в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности. Похищенные деньги Абызов с сообщниками разместил на рублевых оффшорах в Кипре. По третьему делу его обвиняют в мошенничестве и оргпреступности.

Ранее в Москве задержали предполагаемых организатора и исполнителей похищения и убийства гражданина Таджикистана, которые были совершены в городе Брянск летом текущего года.

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