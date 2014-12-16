Следователи задержали подозреваемых в похищении и убийстве гражданина Таджикистана

Отец убитого в 2019 году молодого человека предложил дагестанцам за деньги отомстить за своего сына.

В Москве задержали предполагаемых организатора и исполнителей похищения и убийства гражданина Таджикистана, которые были совершены в городе Брянск летом текущего года. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

Сообщается, что осенью 2019 года гражданин Таджикистана в одном из ночных клубов российской столицы в ходе конфликта убил 21-летнего жителя Подмосковья. В июне текущего года отец погибшего договорился в Москве с двумя уроженцами Дагестана о расплате над преступником за деньги. Те привлекли к делу своего знакомого. В июле мужчины ворвались в квартиру убийцы в Брянске, надели на его голову пластиковый пакет, вывезли в лес и закопали.

Позже следователи задержали четверых подозреваемых, каждому из которых уже предъявлены обвинения. Возбуждено уголовное дело. Местонахождение убитого установлено, расследование продолжается.

Ранее суд арестовал бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Самаре.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации