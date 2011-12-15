Суд арестовал бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Самаре

Между подозреваемым и убитой девочкой не было близких отношений, отметили следователи.

Суд арестовал бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Самарской области. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Арест продлится до 29 сентября включительно, обвинение предъявили по 105-й статье УК РФ (убийство).

По факту убийства девушки в поселке Петра Дубрава в Самарской области было возбуждено уголовное дело. Полицейского задержали. Тело девушки 2006 года рождения было обнаружено 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке. На ее теле обнаружили множество телесных повреждений. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а сотрудника полиции уволили после проверки полиции.

По предварительным данным ТАСС, мужчина мог убить девочку после того, как сбил ее на автомобиле, пытаясь скрыть последствия ДТП.

Между подозреваемым и убитой девочкой не было близких отношений, отметили следователи. Местные СМИ предполагали, что мужчина встречался с девочкой, а после решения раскрыть этот факт – убил ее.

Видео: Telegram / 112