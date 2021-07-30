В Самарской области полицейского подозревают в убийстве девушки

Сотрудник полиции был задержан.

По факту убийства девушки в поселке Петра Дуброва в Самарской области было возбуждено уголовное дело. Подозревается в убийстве сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Отмечается, что полицейского задержали. В ближайшее время в отношении него выберут меру пресечения. Тело девушки 2006 года рождения было обнаружено 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке. На ее теле обнаружили множество телесных повреждений.

Сообщается, что если вина сотрудника будет доказана, то его в том числе уволят из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее мы писали, что в Ленобласти нашли пропавшего девятилетнего мальчика, пкоторый проживает в городе Мурино.

Видео: ГУ МВД России по Самарской области