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Установлена личность женщины, найденной в коматозном состоянии в поле под Коммунаром
Сегодня, 13:14
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Установлена личность женщины, найденной в коматозном состоянии в поле под Коммунаром

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Правоохранительные органы смогли опознать неизвестную после ее смерти.

11 августа в реанимации Гатчинской больницы скончалась пациентка, доставленная туда четырьмя днями ранее в коматозном состоянии. После госпитализации личность женщины, найденной в поле возле Коммунара в Гатчинском районе Ленобласти, оставалась неизвестной. 

В день смерти женщины источник Piter.TV в правоохранительных органах сообщил, что следователям удалось установить ее личность. Погибшей оказалась 48-летняя жительница Архангельской области, с конца прошлого года находившаяся в федеральном розыске. Обстоятельства смерти все еще являются предметом расследования. 

Ранее в Тихвине в поле нашли окровавленную девушку. 

Фото: Pexels

Теги: гатчинский район, женщина в поле, коммунар, неизвестная в коме
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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