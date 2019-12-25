Установлена личность женщины, найденной в коматозном состоянии в поле под Коммунаром

11 августа в реанимации Гатчинской больницы скончалась пациентка, доставленная туда четырьмя днями ранее в коматозном состоянии. После госпитализации личность женщины, найденной в поле возле Коммунара в Гатчинском районе Ленобласти, оставалась неизвестной.
В день смерти женщины источник Piter.TV в правоохранительных органах сообщил, что следователям удалось установить ее личность. Погибшей оказалась 48-летняя жительница Архангельской области, с конца прошлого года находившаяся в федеральном розыске. Обстоятельства смерти все еще являются предметом расследования.
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Фото: Pexels
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