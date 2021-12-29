Сейчас с ним все в прядке.

Защитник "Аль-Вакры" Усман Кулибали потерял сознание во время матча 13-го тура чемпионата Катара против "Аль-Раяна". Врачи сразу же появились на поле и стали оказывать футболисту помощь.

В результате 32-летнего Кулибали увезли на скорой помощи в больницу. Как сообщают СМИ, в настоящий момент футболист пришел в себя и с ним все хорошо.

Инцидент случился в конце первого тайма. В результате матч был отменен.

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Видео: Telegram / ЧП