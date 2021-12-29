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Терентьев упал после контакта с Клебо на "Тур де Ски"

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Спортсмен из России завершил забег шестым по счету.

Российский лыжник Александр Терентьев упал после контакта с другим спортсменом на спринте "Тур де Ски". Во время полуфинального заезда классическим стилем произошел казус рамках мужской четвертой гонки многодневного турнира, который проводился в немецком городе Оберстдорфе.

Напомним, что Терентьев шел вторым по счету. Он уступал только лыжнику Йоханнесу Клебо. Во время спуска россиянин наехал на лыжи норвежцу, после чего сам упал. В результате победу в забеге одержал Клебо. Еще один россиянин, лыжник Александр Большунов стал третьим. Из-за этого результата он не смог пройти в финал соревнования. Терентьев же финишировал на шестом месте.

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в спринте на "Тур де Ски".

Фото и видео: Telegram / На 25-м километре 

Теги: александр терентьев, лыжная гонка, лыжня, тур де ски
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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