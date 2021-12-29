Татьяна Сорина находится на шестом месте.

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в спринте на "Тур де Ски". Девушка стала лучшей на немецком этапе в городе Оберстдорфе. Она участвовала в спринте классическим стилем во время четвертой гонки многодневного преследования.

В финальном сражении Непряева днем 1 января преодолела дистанцию 1,2 километра. На этот результат у нашей соотечественницы ушло две минуты 36,41 секунды. Еще одна россиянка Татьяна Сорина заняла шестую позицию в рейтинге. Она уступила победительнице на 7,53 секунды. Серебро получила шведская представительница Йоханна Хагстрём (+0,32 секунды). Почетное третье место отдано финской спортсменке Юханне Матинтало.

Еще одна россиянка Христина Мацокина выбыла из борьбы в четвертьфинале турнира.

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Фото и видео: Telegram / На 25-м километре