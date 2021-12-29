Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

На первом и втором месте расположились немки и шведки.

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменки принесли национальной сборной РФ 22 награду. Лидерами гонки стали немецкие представительницы Катарина Хенниг и Виктория Карл. Девушки преодолели заданную дистанцию за 22 минуты 9,85 секунды. Серебряными призерами стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (+0,17 секунды). Россиянки уступили чемпионкам соревнования 0,71 секунды.

В настоящее время в активе российской команды на Играх в Пекине 22 медали. Спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и десять бронзовых наград.

Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпийских играх.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

