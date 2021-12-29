Большунов и Терентьев выиграли бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Лидерами гонки стали норвежцы.

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли бронзовые медали в командном спринте на зимней Олимпиаде в Пекине. Спортсмены завоевали третье место в мужской гонке классическим стилем. Они принесли национальной сборной 23 приз на международных соревнованиях.

Лидерами турнира стали норвежские представители Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Иностранцы преодолели дистанцию с результатом 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки (+2,46 секунды). Россияне уступили чемпионам 4,29 секунды.

Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

