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Большунов и Терентьев выиграли бронзу в командном спринте на Олимпиаде
Сегодня, 14:07
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Большунов и Терентьев выиграли бронзу в командном спринте на Олимпиаде

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Лидерами гонки стали норвежцы.

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли бронзовые медали в командном спринте на зимней Олимпиаде в Пекине. Спортсмены завоевали третье место в мужской гонке классическим стилем. Они принесли национальной сборной 23 приз на международных соревнованиях. 

Лидерами турнира стали норвежские представители Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Иностранцы преодолели дистанцию с результатом 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки (+2,46 секунды). Россияне уступили чемпионам 4,29 секунды.

Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России
 

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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