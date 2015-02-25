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Условия продажи квартир-студий могут измениться в Петербурге
Сегодня, 13:56
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Условия продажи квартир-студий могут измениться в Петербурге

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Инициатива должна пресечь продажу квартир-студий в коммунальных квартирах, которые таковыми не являются.

Депутаты петербургского ЗакСа предложили внести правки в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Документ появился на сайте парламента 15 октября.

Предложение касается установки особого порядка регистрации прав в общей долевой собственности в домах Северной столицы, Москвы и Севастополя. Владельцам жилья понадобится технический паспорт квартиры с информацией об осмотре. Изменение не коснется случаев получения законного права на жилье.

Инициатива должна пресечь продажу квартир-студий в коммунальных квартирах, которые таковыми не являются. Их площадь составляет 10-15 "квадратов", а стоимость – в среднем 4,5 млн рублей. "Дробление" квартиры часто не согласовывается, при этом люди приобретают лишь долю. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург лидирует по объему квартир для посуточной аренды.

Фото: Piter.TV

Теги: квартиры-студии, коммунальная квартира
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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