Условия продажи квартир-студий могут измениться в Петербурге

Инициатива должна пресечь продажу квартир-студий в коммунальных квартирах, которые таковыми не являются.

Депутаты петербургского ЗакСа предложили внести правки в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Документ появился на сайте парламента 15 октября.

Предложение касается установки особого порядка регистрации прав в общей долевой собственности в домах Северной столицы, Москвы и Севастополя. Владельцам жилья понадобится технический паспорт квартиры с информацией об осмотре. Изменение не коснется случаев получения законного права на жилье.

Инициатива должна пресечь продажу квартир-студий в коммунальных квартирах, которые таковыми не являются. Их площадь составляет 10-15 "квадратов", а стоимость – в среднем 4,5 млн рублей. "Дробление" квартиры часто не согласовывается, при этом люди приобретают лишь долю.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург лидирует по объему квартир для посуточной аренды.

Фото: Piter.TV