Петербург лидирует по объему квартир для посуточной аренды

Однако стоимость жилья, напротив, практически не изменилась.

В октябре текущего года Северная столица стала лидером среди городов России по количеству квартир, доступных для посуточной аренды. Об этом пишет "РБК Петербург" 14 октября, ссылаясь на аналитиков "Авито Недвижимости".

По сравнению с аналогичным периодом 2022-го количество предложений на рынке краткосрочной аренды жилья выросло на 41%. Однако стоимость квартир, напротив, практически не изменилась и равна в среднем 2500 рублей в сутки. Прирост составил 14%.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сиротам разрешили вместо квартир брать сертификаты на жилье.

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