Орнитолог отреагировала на заявление о раненных страусах эму в «Охта парке»

Посетители "Охта парка" обратили внимание на страусов эму, которые бегали по вольеру с израненными боками. Птицы задевали железные прутья загона. Ситуацию прокомментировала директор реабилитационного центра для животных ЭВРК "Ромашка" Любовь Николаева в беседе с spb.aif.ru.
Специалист отметила, что такое поведение нехарактерно для эму. Возможно, что стоороны сотрудников зверинца допущены ошибки в уходе, отметила она.
Эму − не перелетные птицы, поэтому в это время они не должны себя агрессивно вести. За ними важен правильный уход и питание. Люди могут доставлять им беспокойство, поэтому на территории зоопространства должен быть закрытый вольер, где они бы чувствовали себя в безопасности. Птицам может быть элементарно скучно, если других особей рядом нет.
Любовь Николаева, директор реабилитационного центра для животных ЭВРК "Ромашка"
Ранее стали известны подробности о нарушениях в Ленинградском зоопарке.
Фото: Pxhere
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