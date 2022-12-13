Орнитолог отреагировала на заявление о раненных страусах эму в «Охта парке»

Специалист отметила, что сотрудники зверинца могли допустить неправильное обращение с птицами.

Посетители "Охта парка" обратили внимание на страусов эму, которые бегали по вольеру с израненными боками. Птицы задевали железные прутья загона. Ситуацию прокомментировала директор реабилитационного центра для животных ЭВРК "Ромашка" Любовь Николаева в беседе с spb.aif.ru.

Специалист отметила, что такое поведение нехарактерно для эму. Возможно, что стоороны сотрудников зверинца допущены ошибки в уходе, отметила она.

Эму − не перелетные птицы, поэтому в это время они не должны себя агрессивно вести. За ними важен правильный уход и питание. Люди могут доставлять им беспокойство, поэтому на территории зоопространства должен быть закрытый вольер, где они бы чувствовали себя в безопасности. Птицам может быть элементарно скучно, если других особей рядом нет. Любовь Николаева, директор реабилитационного центра для животных ЭВРК "Ромашка"

Ранее стали известны подробности о нарушениях в Ленинградском зоопарке.

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