Минфин: Условием ипотеки для молодых семей ДФО может стать проживание в купленной квартире

Молодые семьи не смогут получить квартиру под 2% годовых, не прожив в ней определенное время.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что молодым семьям, получившим ипотеку под 2% годовых на Дальнем Востоке, придется жить в указанной квартире. Конкретный срок на данный момент еще не определен. Чиновники еще обсуждают условия, связанные с покупкой квартиры по льготной программе.

Спикер добавил, что требования будут сформированы по определенным лекалам, существующей для общероссийской ипотеки.

Там надо будет просто прописать критерии. Президент говорил про молодые семьи, нужно будет прописать, что такое "молодая семья". … Не хотелось бы, чтобы люди взяли ипотеку купили квартиру, продали ее и купили квартиру в Московской области комментирует ситуацию Моисеев

Специалист отмечает, что по данному вопросу у него будет встреча с министром по развитию ДФО. Алексей Моисеев напомнил, что реализацией проекта займется Министерство финансов совместно с ДОМ.РФ. На данные нужды из федерального бюджета будет выделено около 3 миллиардов рублей в 2020 году т почти 7 миллиардов рублей в 2025-2026 годах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сбербанк снизил ставку на ипотеку и потребительские кредиты.

Фото: Piter.tv

