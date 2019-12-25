Эксперты оценили эффективность установки видеокамер на улице Рубинштейна

Власти Центрального района считают, что это позволит решить проблему с парковкой, которая с лета, скорее всего, станет платной круглосуточно.

Эксперты прокомментировали решение властей установить дополнительные камеры видеонаблюдения на улице Рубинштейна. Своим мнением поделились сотрудники Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ.

Эксперт в области урбанистики Анастасия Козлова считает, что видимый эффект могут дать только высокие штрафы для тех, кто не соблюдает правила парковки. Также мера может распространяться на шумных посетителей заведений. Для этого необходимо подключить к проблеме экспертов, которые займутся планированием улицы. На въезде нужно будет установить ограничение и усилить патрулирование для работы с нарушителями общественного порядка.

По мнению заведующей кафедрой сравнительных политических исследований, кандидата политических наук Инессы Тарусиной, видеокамеры помогут тем, что снизят количество конфликтов между местными жителями и представителями малого бизнеса. Улице следует быть под контролем, так как она не является "рядовой" и несет важное историко-культурное значение.

Ранее стало известно о том, что на улице Рубинштейна дополнительно установили 18 камер видеонаблюдения.

Фото: Piter.TV