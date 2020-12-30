На улице Рубинштейна дополнительно установили 18 камер видеонаблюдения

Также, рассматривается вариант к лету сделать парковку на улице платной круглосуточно.

Глава администрации Центрального района Петербурга Максим Мейксин рассказал "Петербургскому Дневнику", что в целях безопасности на улице Рубинштейна была введена дополнительная система видеонаблюдения. Также, это "позволит решить проблему с парковкой, которая с лета, скорее всего, станет платной круглосуточно".

Создана инициативная группа рестораторов, заинтересованная в соблюдении общественного порядка и благоустройстве улицы. В декабре на улице начала функционировать платная парковка на 104 парковочных места, в планах, скорее всего к лету, – сделать ее круглосуточной. Максим Мейксин, глава администрации Центрального района Петербурга

На улице было дополнительно установлено 18 камер видеонаблюдения. Мейксин подчеркнул, что на данной улице проживают почти четыре тысячи человек, поэтому важно учитывать интересы не только гостей, отдыхающих в центре города, но и постоянных жителей.

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Фото: Piter.tv