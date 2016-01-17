Петербургские бары на 50% увеличили выручку после выхода из ограничений

Представитель НКО "Союз улицы Рубинштейна" Максим Жуков отметил, что люди соскучились по барам.

В минувшие выходные петербургским ресторанам разрешили вернуться к "ночной жизни": Смольный ослабил коронавирусные ограничения, теперь заведения общепита могут принимать гостей с 23:00 до утра. Об этом сообщила "Фонтанка".

Выручку баров удалось увеличить на 50%. Так, 30 января обороты общепита оказались выше на 13% по сравнению с предыдущим годом. Рестораторы думают, что увеличение продолжительности рабочего дня дало колоссальный прирост выручки. Так, представитель НКО "Союз улицы Рубинштейна" Максим Жуков отметил, что люди соскучились. Однако до полного восстановления еще далеко, потому как пандемия нанесла довольно сильный удар по отрасли.

Ранее мы писали, какие ограничения сняли в Петербурге с 30 января.

Фото: Piter.TV