Польша отменяет масочный режим с 28 марта

Такое постановление принял глава Минздрава Адам Недзельский.

Польша отменяет масочный режим. Такое заявление сделал на пресс-конференции с журналистами глава местной системы здравоохранения Адам Недзельский. Чиновник отметил, что власти страны также приняли решение об упразднении требования по карантину для въезжающих из-за границы, а также режима самоизоляции для людей, которые проживают вместе с приехавшими. Нововведения начнут действовать с 28 марта.

С 28 марта отменить обязанность ношения масок. Эта отмена не касается медицинских учреждений - как работников, так и пациентов. В остальных местах с 28 марта такой обязанности не будет. Адам Недзельский, глава Минздрава Польши

Специалист все же рекомендовал гражданам полностью не отказываться от ношения медицинской маски в местах массового скопления людей.

МИД Польши не исключил возможности высылки из страны посла России.

Фото и видео: TVP Info