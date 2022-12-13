Уборка и мойка улиц в Петербурге идут усиленными темпами

За прошлую неделю поливомоечная техника израсходовала 34 тыс. куб.м. воды на очистку дорог.

С приходом тепла в Петербург мойка и уборка улиц в городе проходит в усиленном режиме. Внезапно выпавший снег приостановил весенние мероприятия, поэтому теперь перед городскими службами стоит задача ускоренной очистки проезжих частей и тротуаров до майских праздников. Об информировала пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы.

В ведомстве отметили, что специалисты приступили к точечной очистке участков с первым повышением температуры. Круглосуточную мойку стало возможно осуществлять только к выходным: на прошлой неделе поливомоечная техника израсходовала 34 тыс. куб. м. воды, 9 тыс. из которых были использованы в воскресенье.

Кроме того, за выходные было использовано 13 тыс. литров специального шампуня, помогающего смыть всю соль с дорог. Смёт с улиц убирают специальные пылесосы, собравшие более 1,6 тыс. т за неделю.

Ранее мы сообщили о том, что во время месячника по благоустройству в Петербурге вымоют 6 тысяч фасадов.

Фото: Piter.TV