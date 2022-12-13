Во время месячника по благоустройству в Петербурге вымоют 6 тысяч фасадов

И отремонтируют 700 детских площадок.

Петербуржцам рассказали о том, какие работы будут выполнены во время весеннего месячника по благоустройству. Как отметил председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко, ежедневно будут задействованы более 900 единиц техники и порядка 1000 работников ручной уборки.

Месячник по благоустройству продлится до 1 мая. На 29 апреля назначен общегородской день благоустройства. В каждом районе для горожан организуют площадки по раздельному сбору мусора, пластика и макулатуры, различные арт-зоны, мастер-классы. Петербуржцы смогут принять участие в высадке деревьев. Центральной площадкой Доброго субботника станет парк Героев-Пожарных во Фрунзенском районе.

С 16 апреля в городе стартует дорожно-ремонтный сезон. Кроме того, планируется вымыть более шести тысяч фасадов многоквартирных домов, отремонтировать около 700 детских площадок и более 200 спортивных. В парадных жилых зданий планируется вымыть около 16 тысяч окон и 24 тысячи дверей. Также в апреле начнётся ремонт газонов.

Ранее эксперт назвал проект с яблонями на Невском проспекте пустой затеей.

Фото: Piter.tv