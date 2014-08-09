Усик планирует праздновать чемпионство в Крыму

Украинский боксер дал пресс-конференцию после победы над Джошуа.

Украинский спортсмен Александр Усик заявил, что планирует праздновать чемпионство в Крыму. Боксер дал пресс-конференцию по результатам победы британского представителя Энтони Джошуа в Лондоне. Он напомнил, что является уроженцем Симферополя. Иностранец заметил, что планирует увидеться с родными и друзьями, навестить первого тренера и сходить в спортзал.

Конечно, будем праздновать, стрелять салют, пояса надо дождаться чтобы ехать домой. Когда поеду не могу сказать, еще не знаю. Александр Усик, украинский боксер

Напомним, что Усик одолел британца по единогласному решению судей. Таким образом он завоевал пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, которые ранее принадлежали его оппоненту.

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