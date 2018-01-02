Умерла профессор РГИСИ Лариса Грачёва

Ей было 64 года. Причины смерти не называются.

На 65-ом году жизни 1 октября скончалась профессор российского государственного института сценических искусств Лариса Вячеславовна Грачёва. Об этом сообщили на сайте института.

Лариса Вячеславовна работала в институте на Моховой с 1991 года. Она училась в режиссерской мастерской Георгия Товстоногова, а по окончании работала завлитом ТЮЗа имени А.А. Брянцева. Лариса Вячеславовна позже окончила аспирантуру и пришла работать в институт. Более двадцати лет Лариса Вячеславовна была частью педагогической команды мастерской профессора В.М. Фильштинского. В 2012 году Грачёва создала собственный курс и в 2016 под ее руководством появился Социально-художественный театр. В 2019-м состоялся второй выпуск артистов драматического театра и кино мастерской Ларисы Вячеславовны.

Также Грачева в течение десяти лет, с 2004 года, возглавляла Лабораторию психофизиологии исполнительских искусств – совместного проекта РГИСИ и Института мозга человека РАН.

Также в 84 года умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели.

Видео: YouTube/ prc1spb