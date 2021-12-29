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Студенты РГИСИ начнут новый семестр на удаленке
Сегодня, 12:33
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Студенты РГИСИ начнут новый семестр на удаленке

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Все занятия будут проводится в полном объеме, как указано в расписании.

С 7 по 13 февраля Российский государственный институт сценических искусств переводит учащихся на дистанционный формат обучения. Семестр у студентов начнется в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения сегодня, 5 февраля.

Все занятия будут проводится в полном объеме, как указано в расписании. Удаленку планируют отменить 13 февраля. Ограничения связаны со вспышкой коронавируса.

Известно, что экзамены студенты сдавали в смешанном формате. По практическим предметам оценку пришлось получать в стенах института, а теоретические дисциплины они сдавали из дома. 

Учебный театр "На Моховой" временно отменил спектакли до 6 февраля. С понедельника, 7 февраля, на постановки могут попасть зрители старше 18 лет. 

Ранее на Piter.tv: студентов Университета правосудия в Петербурге переводят на дистанционное обучение.

Фото: Pexels

Теги: дистанционный формат обучения, ковидные ограничения, ргиси, удалёнка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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