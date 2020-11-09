РГИСИ устраивает кинопоказ дипломных работ молодых режиссеров

Зрители увидят 19 кинокартин и станут свидетелями традиционно закрытого для публики мероприятия по защите дипломной работы.

В понедельник и вторник, 15 и 16 февраля соответственно, Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) впервые проведет открытую онлайн-трансляцию защиты дипломных фильмов студентов факультета режиссуры, сообщили в пресс-службе университета.

Аудитория увидит 19 премьер в жанре документального и игрового кино. Свои фильмы покажут ученики лауреата премии "Тэфи" Александра Мелентьева, студенты 6-го курса. Фильмы, продолжительностью от 10 до 40 минут, поднимут разные темы, в том числе фильмы-портреты о знаменитых режиссерах и спортсменах, о начинающих артистах, семейные сентиментальные драмы. В программе также заявлены триллер о чекистах и лента, посвященная пандемии 2020 года.

Отмечается, что защита дипломов традиционно проходит в закрытом формате, однако в этом году руководство РГИСИ решило поступить иначе. Само мероприятие будет проходить в Учебном театре "На Моховой", а прямой эфир будет доступен в соцсетях.

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