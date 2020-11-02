Кинопоказ документального фильма "Шаманы"

Киностудия "Лендок" проводит показ документального фильма российского режиссера Александра Федорова "Шаманы". Фильм был выпущен весной 2020-го года.
Картина является исследованием современного шаманизма в России, который распространен в Сибири. Автор стремился показания шаманизм без мистификации и отразить истории традиционных народов, которые живут с шаманскими верованиями.
Продолжительность: 86 минут
Возрастное ограничение: 12+
Место: киностудия "Лендок" (набережная Крюкова канала, 12)
Видео: Bad Planet Документальные фильмы / YouTube
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