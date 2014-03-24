Петербургские предприниматели создают проект о моде и театре

Проект реализуют модный дом Виктории Тишиной, Молодежный театр на Фонтанке и "Центр развития и поддержки предпринимательства".

В понедельник, 15 февраля, состоится первая фотосессия для проекта "Жизнь. Мода. Театр: Феномен преображения", который реализуется в содружестве Модного дома Виктории Тишиной, Молодёжного театра на Фонтанке и Спб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

Идея создания проекта зародилась ещё летом, когда ввелись карантинные ограничения, и предпринимателям пришлось искать новые форматы для продвижения.

Суть проекта — показать красоту творчества. Театр — это красота. Мы создаём одежду — это тоже красота. Мы хотим показать, как коллаборацией можно посеять впечатление прекрасного, что мир дарит не только негативные эмоции. Также хотим показать со стороны бизнеса, что это не только извлечение выгоды, это может быть и социальным проектом, который формирует культурный код Петербурга Виктория Тишина, собственник торговой марки "VIKTORIA TISHINA".

В проекте примут участие ведущие актрисы Молодёжного театра на Фонтанке. Для создателей важно показать не просто красивые платья, а настроение, внутренний мир женщины.

Мы сразу же поддержали этот проект. Нам кажется, что театр и мода — это близкие друг к другу понятия, которые являются частями Петербургской культуры. Это будет не просто, что Виктория предоставляет платья, и мы фотографируем у нас в театре. Мы показываем закулисную историю, историю четырёх актрис, их целого дня, когда они работают в театре Ольга Романецкая, директор Молодёжного театра на Фонтанке.

Петербург богат творческими личностями, которые создают одежду, поэтому организаторы надеются на масштабность проекта. Бренды могут принять участие, подав заявку на официальном сайте Спб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

Мы хотим, чтобы в этом проекте участвовало больше известных брендов. Модный дом Виктории Тишиной — первопроходец в проекте. Мы с удовольствием поддерживаем и будем использовать административно-информационный ресурс для того, чтобы такая коллаборация была полезной и положительно повлияла на продвижение бренда Лев Кузнецов, директор Спб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

Проект "Жизнь. Мода. Театр: Феномен преображения" будет реализован на различных площадках в социальных сетях — на официальных страницах Молодёжного Театра на Фонтанке, Tishina Store и Спб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства". Первые результаты можно будет увидеть уже к концу следующей недели.

Текст: Дарья Иванова

Фото: Piter.TV