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В театральном институте на Моховой стартуют "Барбоевские чтения"
Сегодня, 19:49
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В театральном институте на Моховой стартуют "Барбоевские чтения"

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В рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция.

В Российском государственном институте сценических искусств на Моховой улице стартуют четвертые "Барбоевские чтения". Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе РГИСИ. Событие состоится 17 и 18 октября. Чтения собирают теоретиков и практиков театра из разных стран.

В первый день фестиваля состоится церемония возложения цветов выдающимся деятелям театра в Комаровском некрополе. На следующий день в учебном корпусе РГИСИ на Моховой состоится научно-практическая конференция "Драматизм как театральная проблема: История и современность".

Событие пройдет в смешанном формате. С докладами ждут ведущих профессоров Российского государственного института сценических искусств, Российского института театрального искусства (ГИТИС), Государственного института искусствознания и Ярославского государственного педагогического университета. Кроме того, в рамках конференции вручат премию им. Ю.М. Барбоя, которая ежегодно присуждается молодым ученым в возрасте до 40 лет, разрабатывающим аспекты театроведческой теории и методологии.

"Барбоевские чтения" проходят в РГИСИ с 2018 года. Проект носит имя критика и теоретика театра, заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Барбоя (1938-2017), который преподавал в институте на Моховой более 40 лет. 

Ранее мы показывали, как в Российском государственном институте сценических искусств в последний день лета открылась школы-студии Льва Додина.

Фото: пресс-служба Российского государственного института сценических искусств

Теги: ргиси, театральный институт, учебный театр на моховой
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Театры, Культура,

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