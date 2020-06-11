В театральном институте на Моховой стартуют "Барбоевские чтения"

В рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция.

В Российском государственном институте сценических искусств на Моховой улице стартуют четвертые "Барбоевские чтения". Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе РГИСИ. Событие состоится 17 и 18 октября. Чтения собирают теоретиков и практиков театра из разных стран.

В первый день фестиваля состоится церемония возложения цветов выдающимся деятелям театра в Комаровском некрополе. На следующий день в учебном корпусе РГИСИ на Моховой состоится научно-практическая конференция "Драматизм как театральная проблема: История и современность".

Событие пройдет в смешанном формате. С докладами ждут ведущих профессоров Российского государственного института сценических искусств, Российского института театрального искусства (ГИТИС), Государственного института искусствознания и Ярославского государственного педагогического университета. Кроме того, в рамках конференции вручат премию им. Ю.М. Барбоя, которая ежегодно присуждается молодым ученым в возрасте до 40 лет, разрабатывающим аспекты театроведческой теории и методологии.

"Барбоевские чтения" проходят в РГИСИ с 2018 года. Проект носит имя критика и теоретика театра, заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Барбоя (1938-2017), который преподавал в институте на Моховой более 40 лет.

Ранее мы показывали, как в Российском государственном институте сценических искусств в последний день лета открылась школы-студии Льва Додина.

Фото: пресс-служба Российского государственного института сценических искусств