В 84 года умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели

Канчели является народным артистом СССР и лауреатом государственной премии СССР.

В Тбилиси на 85-ом году жизни умер композитор Гия Канчели. Об этом сообщило грузинское издание On.ge со ссылкой на министерство образования, культуры, науки и спорта.

Канчели писал музыку для театра, кино, оперы и симфонического оркестра. Многим он известен как композитор фильмов "Кин-дза-дза", "Мимино", "Не горюй".

Гия Канчели окончил музыкальную школу и Тбилисский университет, где он получил специальность геолога. Потом Канчели затем начал обучение в консерватории, где позднее преподавал. Также Канчели является народным артистом СССР и лауреатом государственной премии СССР.

Ранее умер участник штурма Рейхстага.

Видео: YouTube/ The Movement TV, რადიო თავისუფლება, TV IMEDI