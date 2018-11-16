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В 84 года умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели

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Канчели является народным артистом СССР и лауреатом государственной премии СССР.

В Тбилиси на 85-ом году жизни умер композитор Гия Канчели. Об этом сообщило грузинское издание On.ge со ссылкой на министерство образования, культуры, науки и спорта.

Канчели писал музыку для театра, кино, оперы и симфонического оркестра. Многим он известен как композитор фильмов "Кин-дза-дза", "Мимино",  "Не горюй".

Гия Канчели окончил музыкальную школу и Тбилисский университет, где он получил специальность геолога. Потом Канчели затем начал обучение в консерватории, где позднее преподавал. Также Канчели является народным артистом СССР и лауреатом государственной премии СССР.

Ранее умер участник штурма Рейхстага. 

Видео: YouTube/ The Movement TV, რადიო თავისუფლება, TV IMEDI

Теги: гия канчели, киндзадза, композитор, мимино
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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