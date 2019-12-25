Геннадий Ермаков был заслуженным тренером РСФСР.

Ушел из жизни тренер академии "Зенита" Геннадий Ермаков. Ему было 82 года. Соболезнования погибшему специалисту принесла пресс-служба петербургского клуба. Сообщение опубликовано на официальном сайте "Зенита" 14 ноября.

Геннадий Ермаков появился на свет 21 марта 1938 года в Новочеркасске (Ростовская область). В Северной столице Ермаков играл за команды ЛТИ Ленинград и "Адмиралтеец". После этого он перешел работать в структуру футольной школы "Смена". Геннадий Ермаков был заслуженным тренером РСФСР, это звание он получил в 1988 году.



До последних дней он работал в структуре "Газпром"-Академии, отметили в пресс-службе "Зенита".

Ранее мы сообщали о том, что журналист Василий Уткин раскритиковал форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.

Фото: fc-zenit.ru