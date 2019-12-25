Василий Уткин назвал Дзюбу лицемером

Извинения футболиста журналист посчитал "школьническими".

В четверг, 12 ноября, на своем You-Tube-канале журналист Василий Уткин раскритиковал форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.

Уткин обвинил футболиста в лицемерии, а его извинения назвал "школьническими". По мнению журналиста, фиксировать себя на видео и хранить это долгое время в своем телефоне – глупо.

Вспомните жест Дзюбы перед "Виражом", когда он все-таки забил гол. Типа "а вот я вам назло". Сам по себе он понятен. Но как это сочетается с намерением извиниться? Извиняться, на самом деле, не за что. уточнил Уткин.

Также журналист отметил, что для людей взлом телефонов знаменитостей должен быть уроком, чтобы не хранить компрометирующую информацию.

Ранее мы писали, что Уткин оскорбил "Зенит" после провального старта в Лиге чемпионов.

Фото: ВКонтакте / Василий Уткин