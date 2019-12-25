В возрасте 82 лет умер почетный профессор СПбГУ Рудольф Янсон

О времени и месте прощания сообщат позднее.

В Петербурге в возрасте 82 лет ушел из жизни почетный профессор СПбГУ, ведущий отечественный бирманист Рудольф Янсон. О внезапной кончине преподавателя сообщила пресс-служба вуза.

В 1962 году Янсон окончил восточный факультет ЛГУ и занялся преподаванием. Он начал работать в новаторской на тот момент области востоковедения — бирманистике.

Многие годы профессор был замдеканом восточного факультета, впоследствии стал деканом и проректором по учебной работе СПбГУ. Кроме того, он возглавлял учебную комиссию Ученого совета университета.

Рудольф Янсон отмечен званием "Заслуженный работник высшей школы" и "Почетный профессор СПбГУ".

О причинах смерти Янсона ничего не сообщается. Информация о времени и месте прощания появится позднее на сайте восточного факультета СПбГУ.

Ранее в Петербурге скончался пианист-виртуоз Марк Бек.

Фото: spbu.ru