Ушел из жизни известный библиограф Юрий Флейшман

Эксперт изучал литературное творчество братьев Стругацких.

В Петербурге на 60-м году жизни скончался известный библиограф Юрий Флейшман. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал депутат Законодательного собрания Северной столицы Борис Вишневский. Парламентарий написал, что одной из причин смерти Флейшмана мог стать коронавирус. Самого Юрия депутат назвал "лучшим знатоком творчества Стругацких".

Юрий Флейшман появился на свет в Ленинграде в 1961 году. Окончив институт имени Бонч-Бруевича, он стал одним из инициаторов создания межрегиональной фанатской группы "Людены", которая изучала творческое наследия братьев Стругацких. Флейшман работал над рядом библиографических указателей по творчеству Стругацких.

Ранее мы сообщали о том, что согласован проект мемориальной доски Борису Стругацкому в Петербурге. Предварительная дата установки доски – 19 ноября.

Фото: Анастасия Носкова / www.pisateli-spb.ru