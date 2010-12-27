Ушел из жизни художник и сооснователь арт-центра "Пушкинская-10" Сергей Ковальский

Ему был 71 год.

В Петербурге 30 августа на 72-м году жизни скончался художник-нонконформист и сооснователь арт-центра "Пушкинская-10" Сергей Ковальский. Об этом на своей странице в Facebook рассказала куратор арт-центра "Пушкинская-10" Юлия Рыбакова.

"Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов", – призналась Рыбакова.

Сергей Ковальский являлся одним из организаторов творческой группы "ИНАКИ", созданной в 1973 году. Позже, в 1981 году, художник вместе с единомышленниками создал Товарищество экспериментального изобразительного искусства. Ковалевский развивал направление в изобразительном искусстве, трансформирующее звук в цвет. В 1991 году он стал сооснователем известного в Петербурге центра неформальной культуры "Пушкинская-10". Работы Сергея Ковалевского выставлялись более, чем на 150 выставках в России и за рубежом.

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Фото: Juli Rybakova / Facebook