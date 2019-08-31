Умер создатель "мультфильмов нашего детства" Гордон Брэссак

Сценарист работал над множеством мультсериалов 90-х.

В США на 69-ом году жизни скончался сценарист популярных мультфильмов 90-х Гордон Брэссак. О его смерти журналистам сообщил его сын, режиссер Джеймса Каллен Брэссак. Уточнятся, что причиной смерти автора стала продолжительна болезнь.

Гордон Брэссак получил широкую известность за свою работу над такими мультфильмами, как "Пинки и Брейн","Черепашки-ниндзя", "Утиные истории", "Соник Супер-ежик", "Черный плащ", "Смурфики", "Щенячьи истории" и другими. За свою работу он стал обладателем трех премий "Эмми".

"Мой отец любил смешить людей, и я очень рад, что его наследие продолжит жить в тех многих мультфильмах, что он написал и создал",

- написал Джеймс Каллен в Instagram.

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