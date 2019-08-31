Скончалась звезда ситкомов Валери Харпер

Актриса является лауреатом четырёх премий "Эмми" и "Золотого глобуса".

В США на 81-ом году жизни скончалась американская актриса Валери Харпер. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. По информации журналистов последние годы актриса боролась с раком.



Широкую популярность Харпер получила в 70-ых за свои работы в ситкомах. В активе артистки роли в таких сериалах, как "Шоу Мэри Тайлер Мур" (1970—1974), "Рода" (1974—1978) и "Валерии" (1986—1987). Помимо этого она принимала участие в съёмках полнометражных фильмов, в которых снималась с Аланом Рикманом и Майклом Кейном.



Благодаря своим телевизионным полям Харпер выиграла четыре премий "Эмми" и "Золотой глобус". Актриса была членом Гильдии киноактёров США и даже баллотировалась на пост ее главы. У актрисы остался муж и дочь.

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