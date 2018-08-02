Умер французский актер из фильма "Игрушка" Мишель Омон

Мужчине было 82 года.

В ночь с 28 на 29 августа скончался французский актер театра и кино Мишель Омон. Мужчине было 82 года. Причины смерти не раскрываются. Об этом сообщает газета Le Fiagro.

Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. С середины 1970-х гг. стал одним из ведущих комедийных актеров в кино, хотя исполнял в основном роли второго плана. Трижды номинировался на кинопремию "Сезар".

30 лет своей жизни Мишель Омон посвятил службе в театре "Комеди Франсез". За это время он более 200 раз сыграл в пьесе "Скупой, или Школа лжи".

На счету актера участие в более чем 150 фильмах. Мировую известность принесли роли в таких кинолентах, как "Игрушка", "Невезучие", "Папаши" и "Граф Монте-Кристо".

Ранее мы писали, что в возрасте 86 лет скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй.

Фото: kinopoisk.ru